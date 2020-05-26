Теперь каждый может посещать магазин не только в поисках продовольствия, но и самых выгодных банковских продуктов рынка. БАНКСТОК – новейший финансовый супермаркет в России, с которым выбор выгодных кредитных решений становится гораздо проще.
«БАНКСТОК» – финансовый супермаркет с лучшими предложениями
Наш портал предлагает широкий спектр финансовых услуг:
Подбор наиболее выгодных решений по ипотеке, вкладам, страховке, потребительскому кредитованию и инвестициям.
Возможность быстрого оформления кредитной карты без очередей и ожидания.
Консультации специалистов по любым интересующим вопросам.
Актуальные новости из мира финансов.
Наша задача – обеспечить вам успешный поиск предложений по любым услугам, позволяющих сэкономить время и средства.
10 причин, почему наши предложения и услуги Вам выгодны
1. Широкий выбор онлайн-калькуляторов на все виды финансовых продуктов.
На сайте БАНКСТОК каждый посетитель может выполнить расчеты по вкладам, кредитам, страхованию, инвестициям, ипотеке и другим продуктам. Сервис работает совершенно бесплатно и позволяет подобрать самые выгодные решения.
2. Впечатляющий охват банков.
Представлены предложения от великого множества банков, работающих по всей России. Теперь вам не нужно тратить время на посещение физических офисов – все доступно в режиме онлайн.
3. Профессиональная аналитика.
Специалисты регулярно проводят мониторинг рынка, подбирая для вас наиболее выгодные решения по ипотеке и потребительскому кредитованию. Оценка продуктов производится в рамках аналитических программ и расчетов с точностью до рубля.
4. Доступность и удобство и никаких «звездочек».
Мы делаем все для того, чтобы развеять миф о непрозрачности и опасности финансового рынка. С этой целью предоставляются детальные описания преимуществ и недостатков каждого банковского продукта.
5. Система рейтинга.
Ресурс БАНКСТОК делает за вас, выполняет расчет кредитного рейтинга. Таким образом, мы упрощаем поиск продуктов с максимальной вероятностью одобрения.
6. Ничего лишнего.
Чтобы оформить заявку на тот или иной кредит, достаточно заполнить простую анкету и разослать ее в один или сразу несколько банков. Вам остается только ждать ответа на электронную почту.
7. Абсолютная приватность.
Онлайн-калькуляторы и другие сервисы портала не требуют регистрации, ввода паролей, СМС. Для пользования услугами достаточно лишь согласия посетителя и минимальных данных об искомом продукте.
8. Надежные партнеры.
БАНКОСТОК поддерживает сотрудничество с ведущими представителями финансового рынка. Среди наших бизнес-партнеров числятся именитые страховые и финансовые компании России.
9. Лучшие предложения по страховке.
Сотрудничество с ведущими страховыми компаниями – залог быстрого и эффективного подбора актуальных решений.
10. Консультации специалистов.
Для получения подробной информации о предоставляемых услугах вы всегда можете обратиться к онлайн-помощнику.