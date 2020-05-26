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«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
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26.05.2020 1010 В Карелии отменили введенные из-за COVID ограничения по продаже алкоголя
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Поможет сделать правильный выбор

Теперь каждый может посещать магазин не только в поисках продовольствия, но и самых выгодных банковских продуктов рынка. БАНКСТОК – новейший финансовый супермаркет в России, с которым выбор выгодных кредитных решений становится гораздо проще.

«БАНКСТОК» – финансовый супермаркет с лучшими предложениями

Наш портал предлагает широкий спектр финансовых услуг:

  • Подбор наиболее выгодных решений по ипотеке, вкладам, страховке, потребительскому кредитованию и инвестициям.
  • Возможность быстрого оформления кредитной карты без очередей и ожидания.
  • Консультации специалистов по любым интересующим вопросам.
  • Актуальные новости из мира финансов.

Наша задача – обеспечить вам успешный поиск предложений по любым услугам, позволяющих сэкономить время и средства.

10 причин, почему наши предложения и услуги Вам выгодны

1. Широкий выбор онлайн-калькуляторов на все виды финансовых продуктов.

На сайте БАНКСТОК каждый посетитель может выполнить расчеты по вкладам, кредитам, страхованию, инвестициям, ипотеке и другим продуктам. Сервис работает совершенно бесплатно и позволяет подобрать самые выгодные решения.

2. Впечатляющий охват банков.

Представлены предложения от великого множества банков, работающих по всей России. Теперь вам не нужно тратить время на посещение физических офисов – все доступно в режиме онлайн.

3. Профессиональная аналитика.

Специалисты регулярно проводят мониторинг рынка, подбирая для вас наиболее выгодные решения по ипотеке и потребительскому кредитованию. Оценка продуктов производится в рамках аналитических программ и расчетов с точностью до рубля.

4. Доступность и удобство и никаких «звездочек».

Мы делаем все для того, чтобы развеять миф о непрозрачности и опасности финансового рынка. С этой целью предоставляются детальные описания преимуществ и недостатков каждого банковского продукта.

5. Система рейтинга.

Ресурс БАНКСТОК делает за вас, выполняет расчет кредитного рейтинга. Таким образом, мы упрощаем поиск продуктов с максимальной вероятностью одобрения.

6. Ничего лишнего.

Чтобы оформить заявку на тот или иной кредит, достаточно заполнить простую анкету и разослать ее в один или сразу несколько банков. Вам остается только ждать ответа на электронную почту.

7. Абсолютная приватность.

Онлайн-калькуляторы и другие сервисы портала не требуют регистрации, ввода паролей, СМС. Для пользования услугами достаточно лишь согласия посетителя и минимальных данных об искомом продукте.

8. Надежные партнеры.

БАНКОСТОК поддерживает сотрудничество с ведущими представителями финансового рынка. Среди наших бизнес-партнеров числятся именитые страховые и финансовые компании России.

9. Лучшие предложения по страховке.

Сотрудничество с ведущими страховыми компаниями – залог быстрого и эффективного подбора актуальных решений.

10. Консультации специалистов.

Для получения подробной информации о предоставляемых услугах вы всегда можете обратиться к онлайн-помощнику.

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